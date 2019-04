Ehemalige FWGler erzählen von ihren Erfahrungen nach dem Abitur

Als Oberstudienrat Ulrich Heußel vor kurzem über 50 ehemalige Schüler in der Pausenhalle des Frankenwald-Gymnasiums begrüßen durfte, war er bester Laune: "Dass ihr heute so zahlreich erschienen seid und dabei teils lange Anfahrtswege auf euch genommen habt, sehen wir auch als ein Kompliment für unsere Schule. So viel können wir nicht falsch gemacht haben", rief der Koordinator der beruflichen Orientierung den Gästen des FWG entgegen und sah dabei nur glückliche Gesichter. Denn vor allem die Schüler der Q11 und Q12 profitierten an diesem Tag von der Rückkehr der "Ex-FWGler" an deren ehemalige Wirkungsstätte.

Im Rahmen dieser Studien- und Berufsinformation erhielten die aktuellen Oberstufenschüler nämlich Tipps und Einblicke für die Zeit nach dem Abitur und somit Wissenswertes über die verschiedenen Möglichkeiten der Studien- und Berufswahl. Begeistert von dieser Veranstaltung zeigte sich auch Gabriele Riedel. Als Zukunftscoach des Landkreises Kronach warb sie im Rahmen der Studien- und Berufsinformation für das Kronacher Rückkehrer-Programm.

Diese Art der Studien- und Berufsinformation hat am FWG eine lange Tradition, da die Initiative hierzu vor allem vom Verein der "Freunde des Frankenwald-Gymnasiums" ausgeht. In dessen Namen bedankte sich Claudia Dautel bei Schulleiter Harald Weichert, dass die "Tradition fortgeführt werde.

In ungezwungener Atmosphäre gaben die Studenten und Auszubildenden ihre Erfahrungen an die nächste Generation der FWG-Abiturienten weiter. Wie breit gefächert die Möglichkeiten mit der Hochschulreife in der Tasche sein können, bewies das vielfältige Angebot: Egal ob Geisteswissenschaften, Bauingenieurwesen, das Studium von Wirtschaft und Recht oder Chemie und Medizin oder die auch bei Abiturienten immer beliebter werdende Variante der dualen oder klassischen Ausbildung in heimischen Betrieben - nahezu alles war vertreten.

Nico Schlee aus Wallenfels erschien als Auszubildender der Polizei in Uniform und lenkte bereits hiermit die Aufmerksamkeit auf sich. Ferdinand Zimmerlein kehrte sechs Jahre nach seinem Abitur am FWG extra für diesen Tag aus Potsdam zurück an seine alte Schule und informierte über seinen Studiengang "Innovationsmanagement und Marketing", hatte aber auch hilfreiche Tipps für die Wohnungssuche im Gepäck. "Das Lernen an der Uni ist der eine Teil des Abenteuers Studium. Das Leben und Überleben in einer Großstadt ist aber mindestens genauso spannend", berichtete er. mts