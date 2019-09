"Ehemalige" erkunden die fränkische Weingegend

Die Termine der "Ehemaligen" der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach werden im Herbst weniger. Also die beste Gelegenheit, um zu einem Ausflug zu starten, der die Musiker bei strahlendem Sonnenschein nach Seligenstadt nach Unterfranken führte. Nach der Busfahrt begann am Seligenstädter Bahnhof die Fahrt mit der nostalgischen Mainschleifenbahn über Prosselsheim, Eisenheim und Escherndorf bis nach Volkach-Astheim. Auf der Weininsel in Sommerach und bei einer geführten Weinwanderung gab es viel Wissenswertes über den fränkischen Wein. Dass dieser natürlich verkostet werden musste, gehört in einer Weingegend dazu. Das Angebot war so vielfältig wie die Geschmäcker. Nach einer kräftigen Stärkung in der "Alten Scheune" in Oberschwarzach war die Heimfahrt um ein Vielfaches lustiger als die Hinfahrt. Text: Sänger/Foto: privat