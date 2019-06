Ehemalige Deponie wird saniert

Die nächste Zusammenkunft des Ausschusses für Umweltfragen und Abfallwirtschaft des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am Freitag, 17. Mai, um 9 Uhr, im Sitzungssaal des Landratsamtes in Erlangen (Erdgeschoss, Raum 0.29) statt. Die Sitzung hat folgende Tagesordnung: Abfallbilanz 2018; Information über den Sachstand der Sanierung der ehemaligen Deponie in Lonnerstadt; Änderung der Sammelgruppen für den Wertstoffhof Buckenhof gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz; Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 28. Januar zur Regelung graue Müllsäcke für Pflegebedürftige; Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 9. April auf Aufstellung von Containern zur Sammlung von Elektrokleingeräten. red