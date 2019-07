Ehemalige 13./GSG2 feiert 60-jähriges Bestehen

Ein Wochenende lang trafen sich die ehemaligen Kameraden der 13. Hundertschaft des Bundesgrenzschutzes in Coburg wieder. Die zahlreichen Kameraden kamen aus dem ganzen Bundesgebiet angereist; einer sogar aus Chian Mai, wo er seit seiner Pensionierung lebt. Die Organisatoren Manfred Krug und Fonse Dorfner hatten ein schönes und interessantes Programm zusammengestellt, an dem die Kameraden, die teils ihre Ehefrauen mitgebracht hatten, sehr gerne teilnahmen. Sie besichtigten Sehenswürdigkeiten der fränkischen Region und tauschten beim Kameradschaftsabend viele Erinnerungen an ihre vergangene Dienstzeit aus. Am Sonntag, dem letzten Tag des Treffens, wurden sie nach dem Besuch der Basilika Vierzehnheiligen im Garten von Klaus Röder und seiner Ehefrau zu einem Umtrunk mit kleinem Imbiss erwartet. Die Kameraden genossen diesen letzten Programmpunkt und versprachen, dass sie beim nächsten Jubiläum wieder kommen würden. röd