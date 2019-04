Ehe wird auf harte Probe gestellt

Das Fränkische Theater Schloss Maßbach tritt in den kommenden Tagen im Landkreis Haßberge zweimal auf. Das Ensemble spielt das Stück "Barfuß im Park" am Dienstag, 30. April, um 19.30 Uhr in Ebern im FTE-Saal und am Dienstag, 7. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle in Haßfurt. In der Komödie von Neil Simon (Regie: Susanne Pfeiffer, Bühne: Patrick Schmidt, Kostüme: Jutta Reinhard) stehen die Schauspieler Benjamin Jorns, Sandra Lava, Ingo Pfeiffer, Anna Schindlbeck und Georg Schmiechen auf der Bühne.

Der solide Anwalt Paul Bratter und die lebenslustige, impulsive Corie haben geheiratet. Nach den Flitterwochen beginnt das normale Eheleben: Das frischgebackene Ehepaar zieht in seine erste gemeinsame Wohnung. Und die hat es in sich: fünf Stockwerke ohne Aufzug, fehlende Möbel, eine kaputte Heizung und ein zerbrochenes Fenster. Wie soll sich Paul in diesem Chaos auf seinen ersten Fall vor Gericht vorbereiten? Und zu allem Ärger platzt auch noch Cories Mutter Ethel in das junge Eheglück hinein, von Neugierde und Sorge getrieben, ebenso ein seltsamer Nachbar. Corie und Pauls Ehe wird auf eine harte Probe gestellt. red