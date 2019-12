Egloffsteiner Räte tagen

Der Marktgemeinderat tagt am heutigen Dienstag um 19 Uhr in der Verwaltung. Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen unter anderem die Vereidigung neuer Feldgeschworener, die Anfrage der Stadtwerke Forchheim bezüglich der Entscheidung über eine Interessensbekundung an einem Strukturkonzept zur Versorgungssicherheit im Trinkwasserbereich und das Erfrischungsgeld bei der Kommunalwahl 2020. red