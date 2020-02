Egloffstein strahlt in neuem Licht und spart dabei auch noch CO2 ein

Mit der Umrüstung auf energiesparende LED-Straßenlampen nimmt Egloffstein den nächsten Schritt zu einer umweltfreundlichen Gemeinde und schont gleichzeitig die örtlichen Finanzmittel. "Wir wollen aktiv den Klimaschutz vor Ort vorantreiben. Dazu gehört neben mehreren öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge auch die Reduzierung von Lichtverschmutzung durch neue LED-Straßenlampen. Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Forchheim lief in allen Projektphasen reibungslos", unterstreicht Bürgermeister Stefan Förtsch (CSU).

Insgesamt wurden unter der Leitung von Mathias Seitz von den Stadtwerken Forchheim innerhalb von drei Tagen insgesamt 120 energiefressende Quecksilberdampfleuchten und Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Leuchten ersetzt. "Bei der Wahl der Leuchten haben wir darauf geachtet, dass es ein neutralweißes Licht ist. Zudem senken die LED-Leuchten automatisch ihre Leistung um 50 Prozent in der Zeit von 23 bis 5 Uhr. Somit spart die Gemeinde in der verkehrsberuhigten Zeit noch mehr Energie ein", erläutert Christian Sponsel, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim.

Durch die Umrüstung werden jährlich 38 000 kWh an Strom eingespart, was eine Energieeinsparung von rund 80 Prozent bedeutet. Wenn man die Lebensdauer einer LED betrachtet, die bei circa 20 Jahren liegt, dann kommt dies auch dem CO2 -Fußabdruck der Gemeinde zugute. In diesen 20 Jahren werden 17 220 Tonnen CO2 eingespart.

Die Umrüstung hat Egloffstein 48 000 Euro gekostet. Für die Umrüstung erhält die Gemeinde eine Bundesförderung. Bis zu 25 Prozent der Summe werden dadurch erstattet. red