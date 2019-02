Eggolsheimer Senioren verpassen DM-Quali

Die Ü45-Mannschaft der DJK Eggolsheim hat sich nicht zum dritten Mal in Folge für die deutsche Basketballmeisterschaft qualifiziert. Stattdessen vertreten die Senioren des BBC Bayreuth beim nationalen Titelkampf Anfang Mai im hessischen Kronberg den Bereich Südost. DJK Eggolsheim - BBC Bayreuth 61:73

Die Gäste nahmen das Spiel offenbar ernst, denn sie hatten nicht nur alle Leistungsträger an Bord, sondern auch Derrick Taylor, der mit Bamberg 2005 deutscher Meister wurde. Dennoch begegnete die DJK dem Gegner auf Augenhöhe und legte vom Jump weg einen 13:0-Lauf hin. Bayreuth war zu einer schnellen Auszeit gezwungen, nach der Königsreuter seine Farben mit drei Dreiern heranführte. Das erste Viertel ging dennoch mit 21:14 an die Gastgeber.

Im zweiten Durchgang übernahm der BBC angeführt von Taylor immer mehr das Kommando, die Schützen trafen jetzt besser, während bei Eggolsheim durch überhastete Aktionen die Fehlerquote stieg. Die Bezirkshauptstädter übernahmen die Führung und bauten sie bis zur Halbzeitpause auf 38:31 aus.

Die DJK stellte auf Manndeckung um und kämpfte sich im dritten Abschnitt auf zwei Zähler heran (44:46). Zu Beginn der letzten zehn Minuten bestrafte Bayreuth zwei Fehlpässe und überhastete Würfe mit elf Punkten in Serie. Die BBC-Dreierschützen trafen zur Vorentscheidung und Taylor konnte nur mit Fouls gestoppt werden. Von der Freiwurflinie traf er elf von zwölf Versuchen. Während der deutsche Ü45-Vizemeister von 2017 in Kronberg gute Chancen hat, steht für Eggolsheim nach der Saison in der Ü40-Liga ein Turnier um die Meisterschaft im Bereich Süd-Ost an. mas DJK: Möhrlein (15), Jäger (9), Giehl (7), W. Schulz (7), Saffer (6), Erlwein (5), C. Pfister (5), Windolph (5), A. Pfister (2), Hoyer, M. Schulz