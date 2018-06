Eggolsheimer Radweg wird eingeweiht

Der Radweg von Eggolsheim zum Bahnhof Eggolsheim wurde fertiggestellt. Dieser soll im Rahmen eines Segnungs- und Freigabefestes der Öffentlichkeit übergeben werden. Einladung ergeht an alle Bürger des Marktes und an alle Interessierten zur Eröffnung am Freitag, 29. Juni, um 11 Uhr. Treffpunkt ist am Ortsausgang von Eggolsheim Richtung Neuses, an der Abzweigung "In der Au". Nach der ökumenischen Segnung ist eine gemeinsame Fahrt mit dem Fahrrad Richtung Wertstoffhof geplant. Dort gibt es einen kleinen Imbiss. red