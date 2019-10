Eggolsheim und Hallerndorf sparen rund 200 Tonnen CO2

Die beiden Gemeinden Eggolsheim und Hallerndorf modernisieren ihre öffentlichen Beleuchtungen. "Wir bauen unsere konventionellen Lampen aus und dafür moderne, hocheffiziente LED (Licht emittierende Dioden) ein. Das ist eine Investition in den Klimaschutz", informieren die beiden Bürgermeister Claus Schwarzmann und Torsten Gunselmann.

Mit den neuen Leuchten spart der Markt Eggolsheim jährlich rund 209 000 Kilowattstunden Strom, die Gemeinde Haller ndorf jährlich rund 161 900 Kilowattstunden Strom. Dadurch reduziert sich der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid ( CO2 ) um rund 200 Tonnen (Markt Eggolsheim rund 112,2 Tonnen, Gemeinde Hallerndorf rund 86,9 Tonnen), wenn man den aktuellen bundesdeutschen Strommix für die Berechnung zugrunde legt.

In Eggolsheim rüstet das Bayernwerk insgesamt 773 Straßenleuchten um. In Hallerndorf werden 649 Straßenleuchten ausgetauscht. Die Amortisationszeit für beide Maßnahmen beträgt etwa 6,5 Jahre.

Schnell amortisiert

LED sind die energiesparende und langlebige Antwort auf Anforderungen an zeitgemäße Straßenbeleuchtungssysteme. In wenigen Jahren rechnet sich die Investition in den Austausch konventioneller Leuchtmittel durch moderne LED: Sie brauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom bei vergleichbarer Helligkeit und halten um ein Vielfaches länger. Während herkömmliche Lampen für die Straßenbeleuchtung bereits nach rund 15 000 Betriebsstunden zu Ausfällen neigen, halten Leuchtdioden (LED) bis zu 100 000 Betriebsstunden. Das reduziert den Reparatur- und Wartungsaufwand. Die Hersteller moderner LED-Lampenköpfe gewähren darüber hinaus zehn Jahre Garantie auf ihre Produkte. erl