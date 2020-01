Eggolsheim geht "fair for future"

25 interessierte Eggolsheimer trafen sich im Faulenzer, um mehr über "Fairtrade Town" zu erfahren. Die Gemeinde Eggolsheim hat einen weiteren Schritt unternommen, eine "Fairtrade Town" zu werden.

Im Mark Eggolsheim ist schon einiges im Sinn des Fair-Trade-Gedankens umgesetzt (z. B. Lias-Grube, Umweltschule oder Ökokids im Kindergarten). Doch es gibt noch viel mehr zu erreichen, damit Eggolsheim zu einer "Fairtrade Town" wird. Die Steuerungsgruppe lädt zum nächsten Treffen am Samstag, 8. Februar, um 17 Uhr ins erste Obergeschoss des Dorftreffs Faulenzer ein oder zu ihrem Stand auf dem Eggolsheimer Ostermarkt am 28. /29. März.

Bürgermeister Schwarzmann konnte bei der Auftaktveranstaltung im Faulenzer als Gastreferenten Andreas Schneider begrüßen, der seit Jahrzehnten für Fair Trade unterwegs und Leiter des Weltladens in Fürth ist. Auch Vertreter der Schule waren gekommen, da sich die Schule auf den Weg zur "Fairtrade School" macht.

Für Jung und Alt zeigte ein "Rundum fair Parcours" an vier Stationen, was fair produzierte und gehandelte Produkte ausmacht. Des Weiteren bekamen die Gäste an einem Stand des Weltladens Forchheim einen Eindruck davon, wie vielfältig das Angebot an fair gehandelten Produkten ist. Die Gäste konnten nach dem Vortrag mit fair gehandeltem Prosecco und Orangensaft anstoßen sowie Salate der "4 Kochmädels" Mia, Alea, Jule und Nathalie genießen. Die Salate waren aus vielerlei fairen Zutaten zubereitet.

Schneider erklärte, was "fair trade" bedeutet und warum es so wichtig ist, diesen Gedanken gerade im Hinblick auf eine lebenswerte Zukunft für alle in die Tat umzusetzen. red