Egerer Wallfahrt

Morgen ist es wieder so weit: 24 deutsche und zehn tschechische Gläubige werden in Eger aufbrechen, um die traditionsreiche dreitägige Wallfahrt nach Marienweiher in Angriff zu nehmen. In Dankbarkeit für die Schonung der Stadt in den Kriegswirren gingen ab 1745 bis zum Ersten Weltkrieg die Egerer jedes Jahr auf Wallfahrt nach Marienweiher. Im Jahr 2008 ließen Richard Seuß, Erhard Hildner und Norbert Völkel diese Tradition wieder aufleben - unter anderem mit ersten Begegnungen in Eger.

Nach dem Eintreffen der Wallfahrer in Roth am Sonntag, 1. September, gegen 14 Uhr werden sich zahlreiche andere Teilnehmer anschließen und unter Begleitung des Marktleugaster Musikvereins auf die letzten vier Kilometer nach Marienweiher zur Wallfahrtsmesse in der Basilika machen, die Bischof Holub aus Pilsen zelebrieren wird. Jeder ist zum Mitpilgern auf dieser letzten Etappe herzlich eingeladen. red