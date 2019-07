Der Bezirksfischereiverein veranstaltet sein traditionelles Egelanger-Fest auf der Regnitzinsel in Erlangen am Samstag, 20. Juli, ab 16 Uhr. Neben Gegrilltem, Fischspezialitäten und kühlen Getränken gibt es am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Am Abend eröffnet dann auch die Bar, an welcher eine Auswahl an Mixgetränken angeboten wird. Für Stimmung bei den Besuchern sorgen ab

17.30 Uhr "Rudi & Stephan", bekannt aus dem Klimperkasten. red