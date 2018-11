Effiziente Biogasanlagen

Das Fachzentrum Diversifizierung und Strukturentwicklung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg lädt alle Interessenten zu einer Veranstaltungen zum Thema "Kosten senken mit der Energiewende und Energieeffizienter Betrieb bei Biogasanlagen" am Dienstag, 11. Dezember, von 9.30 bis 16 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Schulungszentrum des Wärmepumpenherstellers Glen Dimplex, Am Goldenen Feld 18, in Kulmbach statt.

Die Möglichkeit zur Anmeldung, nähere Informationen und das Programm sind im Internet unter www.aelf-mn.bayern.de/Meldungen zu finden. Anmeldeschluss ist der 4. Dezember.

Landwirte, Privatpersonen, kommunale Vertreter und Unternehmer können sich im Rahmen der Veranstaltung zum Thema Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen und verschiedener Heizsysteme informieren. Referenten im Vortragsteil sind Klaus Reisinger (Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing), Jürgen Ramming von der Energieagentur Oberfranken und Mario Münch von der Firma Münch Energie aus Rugendorf.

Im praktischen Veranstaltungsteil referieren Mitarbeiter der Firma Glen Dimplex über das Funktionsprinzip, die Herstellung und die Prüfung von Wärmepumpen. red