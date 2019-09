Effeltricher feiern rund um das Pfarrheim

Die Pfarrgemeinde St. Georg Effeltrich lädt zum Pfarrfest am Sonntag, 8. September, rund um das Pfarrheim/Pfarrhof ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Pfarrhof (bei Regenwetter in der Kirche) zum Jahresthema der Erzdiözese "Getauft und gesendet", mitgestaltet von der Schola Laudate. Anschließend ist Frühschoppen und Mittagessen im Pfarrhof und geselliges Beisammensein. Um 16 Uhr ist eine Kirchenführung in der Wehrkirche St. Georg mit Pfarrer Jürgen Dellermann. Um 17 Uhr startet ein Luftballonwettbewerb, außerdem gibt es auch am Nachmittag Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. Am Abend findet um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg ein Abendlob zum Abendläuten statt. red