Effeltrich sucht Sänger für Weihnachten

Der Gesangverein Effeltrich möchte für eine Aufführung in einem Weihnachtskonzert in der Wehrkirche St. Georg in Effeltrich am Sonntag, 29. Dezember, im Rahmen eines Projekts Lieder einstudieren. Hierfür werden noch neue Stimmen gesucht. Es kann jeder der Freude am Singen hat, kommen. Der Projektchor probt jeweils am Dienstag (erstmals am 12. November). Zusätzliche Proben finden an den Samstagen, 16. und 23. November jeweils von 9 bis 13 Uhr im Probenraum in der Grundschule Effeltrich statt. Für weitere Informationen stehen Thomas Mayer (Telefon 0152/59012386), Sonja Palluch (Telefon 09133/6063846) und Renate Wäger (Telefon 09133/ 3515, 0171/9532844) zur Verfügung. red