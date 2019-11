Effektiveres Lesen kann man lernen

Die Volkshochschule bietet mit Peter Rosner den Workshop "Rationelles Lesen" an. Um die wachsende Menge bedruckten Papiers schneller bewältigen zu können, hilft nur effektiveres Lesen. Der Workshop hat folgende Zielsetzung: Schnelleres Lesen, um Zeit einzusparen - gründliches Verstehen und langfristiges Behalten - Steigerung der individuellen Leseleistung. Der Workshop findet am Freitag, 22. November, von 17 bis 21 Uhr im Gemeindehaus, Schwärzdorf 26, Mitwitz statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red