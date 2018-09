Effektive Ebinger

Das Führungsduo der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West hat seinen Vorsprung auf fünf Punkte ausgebaut. Sowohl der Tabellenführer VfL Frohnlach (3:2 in Marktzeuln) als auch der zweitplatzierte TSV Schammelsdorf (4:1 gegen ASV Kleintettau) blieben am Sonntag siegreich. Dagegen kam der Dritte TSV Mönchröden nur zu einem 1:1 gegen den TSV Meeder. Auf Rang 5 vorgerückt ist die SpVgg Ebing mit dem 2:1-Erfolg beim Vorletzten SV Würgau. Der TSV Breitengüßbach verlor das Derby gegen den SV Unterleiterbach trotz einer 1:0-Führung noch mit 1:2. Für den TSV Ebensfeld (1:2 gegen den SV Merkendorf) und die DJK Bamberg II (1:2 gegen FC Mitwitz) ging es nach ihren Heimniederlagen in der Tabelle ebenso nach unten wie für den FC Oberhaid, der in Ebersdorf beim 0:0 aber einen Punkt holte. SV Würgau - SpVgg Ebing 1:2

Die Heimelf hatte den besseren Start. Martin Heidenreich schob den Ball nach wenigen Sekunden knapp neben das Tor. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem man beiden Mannschaften die Brisanz dieses Derbys anmerkte. In der 20. Minute schlug Jonas Schauer einen Freistoß von der Grundlinie, ein Ebinger Abwehrspieler konnte den Ball gerade noch auf der Linie klären. Die Gäste hatten nach 22 Minuten eine Doppelchance. Einen Kopfball von Fabian Funk parierte Torwart Tobias Löhrlein problemlos, nach einem Distanzschuss von Christoph Fuchs musste er aber sein ganzes Können unter Beweis stellen. Im Anschluss ging ein Schuss des Würgauers Thomas Will knapp am Lattenkreuz vorbei.

In der zweiten Hälfte hatten zunächst die Ebinger Chancen. Funks Schuss aus der Distanz ging in der 49. Minute knapp drüber. Aus kurzer Distanz scheiterte er in der 55 Minute am stark reagierenden Löhrlein. Ein paar Minuten später setzt sich Michael Raub auf der Außenbahn durch, seine Hereingabe verpasste Silas Shubert knapp. Christian Schwab kam dafür zum Abschluss, doch sein Schuss wurde von einem Abwehrspieler der Gäste auf der Linie geklärt. In der 68 Minute fiel die Führung für die SpVgg. Marco Motschenbacher bekam den Ball an der Strafraumgrenze und konnte unbedrängt abschließen. Würgau gab sich nicht geschlagen. Shubert knallte das Leder in der 78. Minute gegen die Latte. Fünf Minuten vor Spielende erhöhte Marco Hubatschek nach einem erneuten Abspielfehler der Heimelf auf 0:2. Drei Minuten später erkämpfte sich Raub in der gegnerischen Hälfte den Ball und passte auf Shubert, welcher aus kurzer Distanz auf 1:2 verkürzte. Die Heimelf warf nun alles nach vorne, was Konterchancen der Gäste mit sich brachte. Da diese vergeben wurden und auch der SVW nicht mehr zum Torabschluss kam, blieb es beim glücklichen Sieg der Gäste. TSV Breitengüßbach - FSV Unterleiterbach 1:2

Der TSV Breitengüßbach kassierte eine unnötige Heimniederlage. Die Hausherren begannen überlegen und machten Druck auf das Tor der Gäste, der FSV stand tief und verlegte sich aufs Kontern. In der 32. Minute fand ein platzierter Kopfball von Torjäger Waldi Mayer seinen Weg ins Tor zur verdienten 1:0- Führung. In der Folgezeit hatte Breitengüßbach etliche gute Möglichkeiten, um die Führung auszubauen. Tobias Werner erziele mit einem Freiststoß unter kräftiger Mithilfe der Abwehrmauer des TSV den überraschenden Ausgleich kurz vor der Pause. Auch nach Wiederanpfiff wusste Breitengüßbach mit der Feldüberlegenheit nichts anzufangen. In der 55. Minute folgte die kalte Dusche für die Heimelf. Einen schnellen Angriff über die linke Angriffseite vollendete Tobias Bayer zur Gästeführung. Nur fünf Minuten später schwächte sich der FSV durch eine Gelb-Rote Karte für Tobias Werner. Doch die Gastgeber konnten daraus kein Kapital schlagen. TSV Schammelsdorf - ASV Kleintettau 4:1

In der Anfangsphase präsentierte sich der ASV Kleintettau alles andere als ein Tabellenletzter. Die Gäste spielten munter mit und hatten durchaus Möglichkeiten. Nach gut einer Viertelstunde wehrte Matthias Schneider einen Schuss von Tobias Wagner ab. Besser machten es die Hausherren nur 120 Sekunden später. Maxi Brehm setzte sich energisch auf rechts durch. Seine präzise Flanke verwertete Pascal Herbst volley zur 1:0-Führung. Ab diesem Zeitpunkt war der TSV besser im Spiel. In der 22. Minute wurde ein Flachschuss von Jonas Bäuerlein noch mit dem Fuß geblockt. Doch zwei Minuten später war erneut Pascal Herbst zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Kleintettau blieb trotzdem über Konter gefährlich, fand jedoch zweimal in aussichtsreicher Position seinen Meister beim Schammelsdorfer Torwart.

Gleich nach dem Wechsel gab es noch eine Großchance für die Einheimischen, der abgefälschte Ball von Robin Herbst verfehlte aber knapp den Kasten. Nun ließ der TSV etwas nach, und der Anschlusstreffer lag mehrmals in der Luft. Die größte Chance hatte Nico Fröba, der am Pfosten scheiterte. Eine Viertelstunde vor Schluss erlöste Lukas Witterauf sein Team mit dem 3:0. Damit war der Widerstand der Frankenwälder gebrochen. Pascal Herbst, der von Nicolas Düthorn schön angespielt wurde, setzte mit seinem dritten Treffer sogar noch einen drauf. Der Ehrentreffer von Andreas Böhnlein war nur noch Ergebniskosmetik.

DJK Don Bosco Bamberg II - FC Mitwitz 1:2

Die Mitwitzer hatten den besseren Start ins Spiel, denn mit der ersten Möglichkeit gingen sie sofort in Führung. Ein schneller Angriff über rechts in der 11. Minute führte zum 0:1, als ein tolles Zuspiel zu Kevin Kleylein gelangte und dieser den Ball aus kurzer Distanz unter Latte knallte. Don Bosco war in der Folgezeit stets bemüht und die spielbestimmende Mannschaft. In der 34. Minute setzte sich Florian Schmauser schön durch,

doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Die Mitwitzer zeigten sich äußerst effektiv in der Chancenverwertung, denn mit dem Halbzeitpfiff erhöhten sie gar auf 0:2. Wiederum war es ein Konter, den abermals Kevin Kleylein nach gutem Zuspiel von außen nutzte. Nach dem Wechsel erhöhte die DJK den Druck und erspielte sich gute Chancen. Mitwitz hatte in der gesamten zweiten Hälfte keine nennenswerte Torchance zu verzeichnen, stand aber in der Defensive recht gut und machte es der DJK recht schwer. Ein guter Angriff brachte in der 74. Minute den verdienten Anschlusstreffer, als Florian Schmauser ein Zuspiel von Max Häßler zum 1:2 verwertete. Auch in der Schlussphase hatte Don Bosco noch gute Chancen, die aber allesamt nichts einbrachten. SC Ebersdorf - FC Oberhaid 0:0

Die Oberhaider, die zunächst sehr defensiv standen, wurden nach einer Viertelstunde angriffslustiger. In der zweiten Hälfte passierte zunächst wenig, bis der Oberhaider Marco Hofmann mit einem Schuss aus der zweiten Reihe Knauer zu einer Glanzparade zwang. 20 Minuten vor dem Ende verlängerte Gästespielertrainer Torsten Oehrl einen Freistoß per Kopf zu Simon Roppelt, der frei stehend noch von Pawellek am Torschuss gehindert wurde. Danach stellte der FCO seine Angriffsbemühungen immer mehr ein. In der 88. Minute gab es die Schlüsselszene des Spiels, die für erhebliche Aufregung sorgte. Nachdem sich zwei Oberhaider Abwehrspieler nicht einig waren und am Ball vorbeischlugen, spitzelte SCE-Stürmer Cankut Civelek dem eingewechselten Maximilian Nöth im Strafraum den Ball vom Fuß. Dabei brachte ihn der Oberhaider Abwehrspieler zu Fall. Weder Schiedsrichter Jonathan Bähr noch Assistent Michael Löffler, die beide freie Sicht hatten, sahen aber die Notwendigkeit, die Aktion mit Elfmeter zu bestrafen. TSV Ebensfeld - SV Merkendorf 1:2

Die Ebensfelder hatten sich für ihr Kirchweihspiel offensichtlich einiges vorgenommen und starteten schwungvoll. Nach Chancen für Lukas Faulstich und Yannik Gründel erzielte Antonio Matassa nach einer Viertelstunde den Führungstreffer. Er tunnelte seinen Gegenspieler und schob den Ball ins lange Toreck. Auch in der Folge war die Heimelf tonangebend. Der SV Merkendorf war zwar bemüht, ihm gelang offensiv aber noch nicht allzu viel. Nach einer knappen Stunden verhinderte Gästetorhüter Michael Menze zuerst gegen den durchgebrochenen Faulstich und kurz später gegen Daniel Röder das 0:2. Mit einem Foulelfmeter - der Ebensfelder Torwart Maximilian Reschke hatte Elias Arneth umgerannt - kamen die Gäste zum Ausgleich. Tobias Seifert war vom Punkt aus erfolgreich. Drei Minuten später nutzte Seifert eine Lücke in der TSV-Verteidigung aus und traf zum 1:2. Beide Mannschaften vergaben in der Schlussphase noch Chancen zu weiteren Treffern. mk/red