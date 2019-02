Effektiv Stress abbauen mit der Zitter-Technik

Stressabbau und Verspannungen dauerhaft lösen - das ist das Thema des Workshops von Helmut Rochholz, der am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr in der Montessori-Schule in Forchheim in der Egloffsteiner Straße stattfindet. Im Mittelpunkt steht dabei die Technik TRE, die ohne Hilfsmittel die Selbstregulation des eigenen Körpers nutzt, um Stress abzubauen und stressbedingte Verspannungen dauerhaft zu lösen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Unlösbare Konflikte

Stress oder Trauma entstehen dann, wenn der Mensch scheinbar unlösbaren Konflikten und nicht zu bewältigenden Situationen ausgesetzt ist. Dann kommt es zu psychischen Reaktionen wie Angst, Panik oder Depression. Es folgen körperliche Symptome wie Herzrasen, Schlafstörungen, Zähneknirschen, Bluthochdruck, Schweißausbrüche, chronische Muskelverspannungen. Mit einem speziellen, TRE genannten Zittern, sollen Stress und Verspannungen aus dem Körper gelöst werden. TRE erlaubt dem Körper ein autonomes Zittern - unabhängig von Ereignissen oder Emotionen. Es wurde von David Bercelli entwickelt, um die Selbstregulationskräfte jener Menschen zu stärken, die schlimmen Trauma-, bzw. Stresssituationen ausgesetzt waren.

Einleitung mit Basisübungen

Heilpraktiker und TRE-Provider Helmut Rochholz erklärt den Teilnehmern, wie sie mit Hilfe dieser Technik in eigenständigen Übungen Stresssituationen leichter bewältigen können. Der Workshop ist als Einführung und Anleitung für Basisübungen gedacht, die anschließend zu Hause angewendet werden können.

Neben dem Stressabau helfen die Übungen auch dabei, schmerzhafte Muskelverspannungen, beispielsweise im Schulter-, Nacken-, und Rückenbereich zu lösen.

Der Workshop kostet 5 Euro. Die Teilnehmer werden gebeten, falls vorhanden, eine Yogamatte mitzubringen. red