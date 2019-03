Die Coburger Effect's, die mit Leidenschaft karnevalistischen Tanzsport als Wettkampfsport betreiben, wollen zum Sessionsabschluss am Samstag, 6. April, unter dem Motto "Tanzen verbindet" eine mitreißende Tanzsportgala in der HUK-Coburg-Arena bieten.

Alljährlich feiern die Effect's ihren Sessionsabschluss mit einer großen Tanzgala, bei der alle Tanzformationen ihre aktuellen Tänze zeigen. Die vergangenen Jahre fand das "Effect's for you" immer im Kongresshaus Rosengarten statt. Doch dieses Jahr ist alles anders, denn die Veranstaltung ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen und braucht mehr Platz. Mehr Zuschauerplätze und eine größere Bühne sind die Devise. Denn der Verein möchte seine Leistungen einem größeren Publikum zeigen und den Tänzern eine Bühne bieten, wie sie bei den Tanzturnieren des Bundes Deutscher Karneval sogar vorgeschrieben ist. Gefunden haben die Verantwortlichen ihren neuen Veranstaltungsort in der HUK-Coburg-Arena auf der Lauterer Höhe. Parken ist dort kein Problem, und auch die große Turnierbühne kann in der "Arena" aufgebaut werden.

Hochkarätige Gäste

Und damit der Abend auch einem breiteren Publikum gefällt, haben die Effect's sich hochkarätige Gäste eingeladen: Der befreundete Verein "Die Besenbinder" aus Röttenbach wird Gardetanz auf hohem Niveau zeigen. Damit bleiben die Effect's in ihrem angestammten Tanzstil. Aber auch andere Tanzstile werden bedient: Der professionelle Tänzer Sven Krautwurst, der sein Hobby, das er bei den Effect's ausgeübte, zum Beruf gemacht hat, zeigt einen Modern Dance. Für die Freunde des Paartanzes ist das Duo "Sarah & Christian" mit von der Partie, das ausdrucksstarken Tanz mit Akrobatik auf höchstem Niveau darbieten wird. Und für Ballett- und Contemporary-Liebhaber wird Claudia Czyz ein Augenschmaus werden. Die diplomierte Tänzerin wird eine eigene Choreografie zeigen.

Für einen Ohrenschmaus haben die Effect's die Musicaldarstellerin Yvonne Braschke verpflichtet. Sie wird das abendfüllende Programm mit Gesang, aber auch mit Tanz bereichern.

Den Schwerpunkt der Auftritte werden die erfolgreichen Schautänze der Effect's in allen drei Altersklassen sein. Die Jugend tanzt ihren Robotertanz "Schraube locker - oder was?". Mit dem feurigen "Spanien - Sensation Stierkampf" werden die Junioren über die Bühne wirbeln. Und die Ü-15-Mannschaft zeigt den faszinierenden Tanz "Boten des Schicksals".

Effect's-Tänzerin Tanja Ochudlo lädt zu diesem Feuerwerk des Tanzes mit den Worten ein: "Kommt und seht es euch an, das wird sensationell!"

Tickets für die Gala am 6. April gibt es unter www.okticket.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. red