Einmal drauf und einmal knapp daneben: Die Effect's Junioren- und Ü15-Mannschaften fuhren vergangenes Wochenende nach Hof, um dort an der süddeutschen Meisterschaft im karnevalistischen Schautanz teilzunehmen. Die Junioren gingen mit ihrem feurigen Schautanz "Spanien - Sensation Stierkampf" an den Start. Das Team konnte auch bei diesem wichtigen Turnier eine Top-Leistung abrufen und erzielte grandiose 442 Punkte, teilt die Tanzsportgarde mit. Damit schrammten sie knapp am Vizemeistertitel vorbei und erreichten mit drei Punkten Differenz den dritten Platz. Die Mannschaft freute sich riesig, den zugehörigen Pokal samt Urkunde auf dem Siegerpodest entgegenzunehmen.

Der Podestplatz blieb der Ü15-Schautanzmannschaft versagt. Ihr dramatischer und hochemotionaler Tanz "Boten des Schicksals" landete mit 460 Punkten auf dem undankbaren vierten Platz. Bei aller Freude über die ertanzte Qualifikation für die deutsche Meisterschaft schwang bei den Tänzerinnen und Tänzern doch die Enttäuschung mit, hier nach der Serie aus Treppchenplätzen in dieser Session nicht unter die ersten Drei gekommen zu sein. "Dabei sein ist alles", hieß es für die Tänzerinnen der Juniorengarde. Sie genossen es, auf der Bühne zu stehen und es in dieses Turnier geschafft zu haben. Gerne getanzt hätte auch Juniorentanzmariechen Sophia Meißner. Aber ihre gesundheitliche Verfassung nach der Verletzung aus dem letzten Turnier ließ das nicht zu. Alle drei Schautanzformationen der Effect's fiebern nun dem Finale einer sehr erfolgreichen Session entgegen: der deutschen Meisterschaft in Braunschweig. red