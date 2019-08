EDV und E-Ladesäule

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Neuenmarkt findet am Montag, 5. August, um 19.30 Uhr im Rathaus statt. Behandelt werden unter anderem folgende Tagesordnungspunkte: Antrag des FC Neuenmarkt auf Zuschuss für die Renovierung des Eingangsbereichs des Sportheims; Beschaffung neuer Hard- und Software für die EDV-Anlage der Gemeinde sowie die Errichtung von E-Ladesäulen in Neuenmarkt. Außerdem wird die zweite Änderung des bestehenden Bebauungsplanes Baugebiet "An der Steigengasse" im vereinfachten Verfahren beraten und die Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2019 bekanntgegeben. red