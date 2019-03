EDV-Kurse nach den Faschingsferien

In den folgenden EDV-Kursen der VHS sind noch Plätze frei:

Privatsphäre und Datenschutz im Internet, 11. März von 18 bis 21 Uhr; Fit am PC mit Windows 10 - 50+, 12. März von 9 bis 11.30 Uhr, fünf Termine; Wordpress - der schnelle Weg zur eigenen Webseite, 12. März von 18.30 bis 21.30 Uhr, fünf Termine; Fit am PC - Windows, 15. März von 18.30 bis 21.30 Uhr und 16. März von 8.30 bis 16.30 Uhr; Smartphone - Apps suchen, finden, nutzen und löschen, 18. März von 18 bis 21 Uhr; Sicher ins Internet - Wie "sicher" ist mein Rechner/Laptop?, 25. März von 18 bis 21 Uhr; Das Fotobuch - Ihr persönliches Buch anstatt des Fotoalbums, 30. März von 9 bis 13 Uhr; Smartphone - Datenschutz und Privatsphäre, 1. April von 18 bis 21 Uhr; Windows Fortführungskurs - Was man sonst noch am PC braucht, 3. April von 18.30 bis 21.30 Uhr, zwei Termine; Word 2016 für Schüler (ab 10. Klasse) und Studenten, 5. April von 14.30 bis 17.30 Uhr und 6. April von 9 bis 13 Uhr.

Anmeldung und Information beim VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, www.vhs-forchheim.de, Telefon 09191/86-1060. red