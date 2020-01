EDV-Kompaktkurse an der VHS

Unter dem Schlagwort "Winter-Bildung" bietet die Volkshochschule im Januar und Februar vier EDV-Kompakt-Kurse an, die jeweils von Montag bis Donnerstag, 19 bis 22 Uhr, in der Löwenstraße 12 stattfinden. Es beginnt mit dem Kurs "Windows 10", der für Neueinsteiger und Umsteiger am Montag, 13. Januar, startet. Weitere Information und Anmeldung telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red