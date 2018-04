EDV-Ausstattung der Grundschule bereitet den Räten Kopfzerbrechen

Die Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten für die Erweiterung der Grundschule Großenseebach sorgte für einige Diskussionen im Gemeinderat.

Wie EDV-Betreuer Thomas Hauenstein dem Gremium erläuterte, wurde im gesamten Schulgebäude die Netzwerkverkabelung erweitert und aufgerüstet. Für die endgültige Fertigstellung und den EDV-Betrieb würden aber noch diverse Netzwerkkomponenten fehlen, die in den fachplanerischen Ausschreibungen nicht enthalten waren.

Da aus dem Gremium Kritik am Planer laut wurde, erklärte Hauenstein, dass sehr wohl alle Klassenzimmer angeschlossen und der Anbau aufgeschaltet wurde, der Planer aber für die notwendigen Komponenten nicht zuständig sei, sondern diese nach den Anforderungen der Nutzer eingebaut werden.

Für die Netzwerk- und Sicherheitskomponenten wurde nur ein Angebot vom Systemhaus Coeo aus Schwaig eingeholt. Auf Nachfrage aus dem Gremium erklärten Thomas Hauenstein und Verwaltungsleiter Martin Hofmann, dass die Gemeinde mit dieser Firma bereits im Kindergarten, der Kinderkrippe und der Verwaltung hinsichtlich der Sicherheitskonzepte sehr gut zusammenarbeite. Die Firma wird die Komponenten für die Anbindung der Alt- und Neubaubereiche für knapp 2300 Euro installieren. Außerdem sollen Internet-Router für die sichere Anbindung der Schule ans Internet installiert werden. Das Angebot der Firma Coeo umfasst eine Dreijahreslizenz für Gewalt-, Sex- und Spam-Filterung sowie ein Paket für die WLAN-Versorgung des gesamten Schulgebäudes. Die Sicherheitskomponenten mit WLAN und Webfilter kosten rund 4000 Euro. In diesem Zusammenhang wurde auch vorgeschlagen, die benachbarte Mehrzweckhalle an das Internet anzubinden und mit WLAN zu versorgen, weil danach auch immer wieder Veranstalter fragen würden.