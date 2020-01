"Edmund Stoiber" kommt nach Stockheim

Die Ortsverbände der CSU laden am Samstag, 1. Februar, um 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen in den Showroom der Firma ASS in der Rathausstraße 5 direkt neben der Feuerwehr ein (ehemaliges Scholz-Gebäude). Die Kandidaten stellen dabei sich und ihre Themen persönlich vor und freuen sich auch auf einen prominenten Gast: Der ehemalige Parteivorsitzende und Ministerpräsident Edmund Stoiber kommt in Person von Martin Panzer und wirft seinen ganz exklusiven Blick auf das globale und lokale Geschehen. red