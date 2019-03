Edle Tropfen aus dem Perlenbachtal

Unter dem Motto "Niemand zurücklassen - Wasser und Sanitärversorgung für alle" steht der heutige Weltwassertag. 1992 bei der Weltkonferenz "Umwelt und Entwicklung" in Rio de Janeiro ins Leben gerufen, wird er seitdem alljährlich begangen.

Ziel des Kinderhilfswerks Unicef ist es, dass bis zum Jahr 2030 jeder Mensch überall auf der Welt sauberes Trinkwasser hat. Trotz großer Fortschritte trifft das aktuell auf 748 Millionen Menschen nicht zu, 90 Prozent von ihnen leben in Asien und Afrika. Besonders für Kinder in armen ländlichen Regionen ist das lebensgefährlich: Jeden Tag sterben fast 1000 Jungen und Mädchen unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen, verursacht durch verschmutztes Trinkwasser, fehlende Toiletten und mangelnde Hygiene.

Deutschland ist dank der nachhaltigen Bewirtschaftungsmaßnahmen bei Gewinnung, Umgang und Schutz der Gewässer ein wasserreiches Land mit hoher Qualität. Im Bundesgebiet beträgt der jährliche Wasservorrat 182 Milliarden Kubikmeter. Rund 6700 Versorger fördern davon nur etwa drei Prozent jährlich. Der Haushaltsverbrauch in Deutschland liegt bei durchschnittlich 130 Litern pro Einwohner und Tag.

Um die Versorgungssicherheit und -qualität langfristig zu erhalten, investieren die deutschen Wasserversorger jährlich über 2,3 Milliarden Euro in die Sanierung oder Erneuerung von Versorgungsanlagen und Rohrnetzen. Auch die Stadtwerke Kulmbach arbeiten ständig daran, den Bürgern und Unternehmen eine hervorragende Wasserqualität nach den strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung zu liefern.

Hierzu gehört zum Beispiel die Ausweisung passender Wasserschutzgebiete, die ständige Kontrolle der Wasserqualität, die fachgerechte Aufbereitung des Rohwassers in den beiden Aufbereitungsanlagen in Kulmbach und Marktschorgast und die kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung der Wassergewinnung und des Verteilungsnetzes. Für Versorgungssicherheit in Quantität und Qualität investieren die Stadtwerke Kulmbach jährlich durchschnittlich zwei Millionen Euro in die Sanierung, Erneuerung oder Erweiterung ihrer Versorgungsanlagen und Rohrnetze.

Riesiges Schutzgebiet

Eines der beiden Standbeine der Trinkwassergewinnung ist das Quellengebiet "Perlenbachtal" zwischen Marktschorgast, Gundlitz und Stammbach. Hier liegt das rund 12,7 Quadratkilometer große Trinkwasserschutzgebiet der Stadtwerke. Aus 63 Quellen und elf Flachbrunnen sprudeln dort täglich durchschnittlich sechs Millionen Liter bestes Trinkwasser.

Der größte Teil des Quellgebietes - rund 300 Hektar - befindet sich im Eigentum der Stadtwerke. Das Gebiet wird von Försterin Carmen Hombach, drei Waldmitarbeitern und einem Auszubildenden betreut.

Das im Quellgebiet gewonnene Rohwasser wird in der neuen Aufbereitungsanlage in der Grundmühle ins Gleichgewicht gebracht, über eine moderne Ultrafiltration gereinigt und desinfiziert und dadurch zu Trinkwasser.

Der lange Weg zum Kunden

Anschließend wird es über zwei 22 Kilometer lange Zubringerleitungen von Marktschorgast nach Kulmbach zu den Kunden gebracht. Für die kontinuierliche Erneuerung und Aufrechterhaltung der Quellen in diesem Gewinnungsgebiet investieren die Stadtwerke jährlich rund 100 000 Euro.

Neben dem Quellgebiet besitzen die Stadtwerke Kulmbach mit den acht Tiefbrunnen im Weißmaintal ein zweites Standbein für die Wassergewinnung, so dass mehr als ausreichende Vorräte für die Versorgung unserer Kunden zur Verfügung stehen. Auch im Jahr 2018 wurde deshalb - trotz anhaltender Trockenheit - das Trinkwasser nicht knapp.

Oberbürgermeister Henry Schramm, der auch Werkausschussvorsitzender ist, zeigt sich sehr zufrieden mit der Arbeit der Stadtwerke: "Obwohl es Tag für Tag aus der Leitung kommt, ist Trinkwasser in Spitzenqualität, wie wir es in Kulmbach haben, nicht selbstverständlich." Hier zeige sich, dass ein langfristiges und nachhaltiges Qualitätssicherungsprogramm der richtige Weg sei, um eine hochwertige und preisgünstige Wasserversorgung langfristig zu sichern, so der OB. red