Edith Schlemmer im Glück

Edith Schlemmer ist Kundin der Raiffeisenbank Oberland und hat bei der Monatsverlosung Oktober einen BMW Z4 Roadster im Wert von rund 49 000 Euro gewonnen. Die Ludwigschorgasterin durfte das Fahrzeug in der BMW-Welt in München bei einer festlichen Übergabeveranstaltung in Empfang nehmen und ihre erste Probefahrt nach Hause machen. Sie war überwältig. Foto: Klaus-Peter Wulf