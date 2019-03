Edith Kober Ehrenmitglied der Turner

Sehr gut besucht war zur Freude des Vorsitzenden Clemens Weisser die Jahresversammlung des Turnvereins. Neben den üblichen Berichten standen Neuwahlen auf dem Programm. Änderungen gab es bei den Mitgliedsbeiträgen. So wurde der Jahresbeitrag für Kinder auf zwei Euro im Monat (24 Euro pro Jahr) erhöht.

"War 2018 ein Jahr ohne besondere Höhepunkte?", fragte Clemens Weisser, um die Besucher gleich vom Gegenteil zu überzeugen. Alle Sanierungsarbeiten im Außenbereich der Turnhalle (Außenputz, Geräteraum, Ost- und Westfront, Vorplatzbeleuchtung, Kühlraum) konnten erledigt werden. Der Fasching bildet die Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr, doch Vorbereitung und Durchführung fordern ein gesamtes Team. Dieses beschränkt sich auf wenige Personen. Die Zahl könnte durchaus größer sein.

Die Vermietungen der Halle und der Gaststätte laufen sehr gut und so verzeichnt der TVM inzwischen wieder eine zufriedenstellende Finanzlage, als Grundlage für den Luxus einer vereinseigenen Turnhalle.

In einzelnen Bereichen stößt der Verein inzwischen an Grenzen. Rund 350 Kinder nehmen an den Übungsstunden teil. "Sowohl die Übungsleiter als auch die Hallenkapazitäten sind mehr als ausgelastet", so Clemens Weisser.

Stützen des sportlichen Angebots

26 Trainer und Übungsleiter seien die Stützen des sportlichen Angebots. Dies schließe auch die Handballabteilung ein. Grundsätzlich sei der TVM "ein Geschenk für die Gemeinde Michelau", so Weisser.

Aus den Abteilungen berichteten Oberturnwart Holger Schmidt, Handballabteilungsleiter Daniel Pfaff und die Leiterin der Leichtathletikabteilung Jeanette Weisser. Holger Schmidt ergänzte den Bericht des Vorsitzenden mit dem Hinweis auf 400 aktive Sportler und die 27 Übungsleiter mit ihren Helfern. Aktuell verzeichnet der TVM 70 aktive Wettkampfsportler.

36 "Kleinsthandballer" werden von Lea Borchert und Giulia Glatzer (Minis) und Peter Pawlik, Niklas Krügl und Julian Seel (E-Jugend) betreut. Beim Nachwuchs gehören Feste wie das Sommerfest zum Angebot. Ein Handballaktionstag mit Kindern der 2. bis 4. Klasse wurde in der Mainfeldhalle durchgeführt. Ein Neuaufbau der Herrenmannschaft findet unter der Leitung von Hans Borchert statt. Lea Borchert und Giulia Glatzer spielen in der Damenmannschaft des TV Oberwallenstadt. Als aktive Schiedsrichter sind Dirk Weisflog, Niklas Krügl, Lea Borchert und Giulia Glatzer für den TVM im Einsatz.

Bei den Ehrungen gab es ein herausragendes Ereignis. So wurde Edith Kober aufgrund ihrer jahrzehntelangen Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied des Turnvereins ernannt. Ein Blumengesteck nebst Urkunde und Bronzeabzeichen gab es für folgende Mitglieder, die seit fünfzehn Jahren im Verein aktiv sind: Julia Bergmann, Christina Köhlerschmidt, Lisa Kremer, Anna Nehling und Eduard Kirchler.

Das Vertrauen der Mitglieder in die Vorstandschaft, die für die Zeit von März 2019 bis März 2021 gewählt wurde, spiegelte sich auch im Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzender Clemens Weisser, Stellvertreter Barbara Nehling, Wirtschaftskassier Nicole Will; erweiterter Vorstand: Wirtschaftsführer Lutz Weisser, Stellvertreter Helmut Kießling, Kassierin Gerda Fischer, Vertreter Stefan Hammerschmidt, Protokollführer Christina Köhlerschmidt, Vertreter Helmut Fischer, Verwalter der Mitgliederkartei Ulrich Nehling, Kassenprüferobfrau Jeanette Weisser, Kassenprüfer für ein weiteres Jahr Marion Hoppe und Alex Schultheiß, Kassenprüfer für zwei Jahre Frieda Knab und Stefan Weisser. kag