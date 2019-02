Edith Güthlein bleibt "Spitzenfrau"

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbandes stand die Neuwahl des Vorstands, wobei die bisherige Vorsitzende Edith Güthlein ein einstimmiges Votum erhielt.

In ihrem Rechenschaftsbericht stellte sie die wichtigsten Ereignisse sowohl in politischer als auch gesellschaftlicher Hinsicht heraus. Ein Höhepunkt sei im November die Feier des 15-jährigen Bestehens des CSU-Ortsverbandes mit Ehrung der Gründungsmitglieder gewesen. Edith Güthlein hob hervor, dass sich der Ortsverband sowohl kommunalpolitisch für den Ort engagiere, als auch eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Ortsvereinen pflege. Sie nannte auch gleich einige wichtige Termine. Groß wird wieder das Interesse an dem bereits zum 4. Mal stattfindenden "versetzten Nockherberg" am 29. März in der Maintalhalle sein. Im Juni beteiligt sich der CSU-Ortsverband erneut an der Kirchweih, und am 26. Juli lädt er wieder zum Backofenfest ein. Bei einer Wanderung im August und einer Weinfahrt im Oktober wird die Geselligkeit gepflegt, und im November ist eine politische Veranstaltung mit der Hanns-Seidel-Stiftung geplant.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende im Lichtenfelser Stadtrat, Frank Rubner, verwies darauf, dass sich bauwillige Bürger immer noch für das Neubaugebiet in Reundorf registrieren lassen können, da vereinzelt Bauplatzinteressenten auf Grund anderer Überlegungen wieder abspringen. Er machte auch darauf aufmerksam, dass geplant sei, die Brücke zwischen Reundorf und Grundfeld aufgrund ihres schlechten Zustands nur noch für Radfahrer und Fußgänger zuzulassen. Als Listenkandidat der Wahl zum Europäischen Parlament stellte sich Niklas Stadelmann aus Theisau vor, der nach sechsjährigem Studium der Philosophie und Theologie an der Universität von Oxford wieder zurückgekehrt ist.

Bei der Neuwahl des Vorstands, bei der Edith Güthlein das einhellige Vertrauen der Mitglieder erhielt, gab es keine größeren Veränderungen. Der neue Vorstand des CSU-Ortsverbandes Reundorf: Vorsitzende Edith Güthlein, Stellvertreter Gerhard Popp, Stephan Kerkhoff, Simone Holzschuh, Schatzmeister Richard Krapp, Schriftführer Helmuth Güthlein, Beisitzer Josef Müller, Erich Rettmann, Sonja Kerkhoff, Gerd Habermann, Manuela Pfaffenberger und Christian Schedel jr. und Wolfgang Hetz, Kassenprüfer Franz Haugeneder und Wolfgang Eichhorn. thi