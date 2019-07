Edigin verlässt Baunach

Eddy Edigin, der in den vergangenen beiden Jahren beim Basketball-Zweitligisten Baunach Young Pikes unter Vertrag stand, geht in der kommenden Saison für den ProA-Aufsteiger Bayer Giants Leverkusen auf Korbjagd. Der 24 Jahre alte Deutsch-Nigerianer fiel die komplette vergangene Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses aus und spielte in den Kaderplanungen der Young Pikes nach dem Abstieg in die ProB keine Rolle mehr. "Nach einem Jahr Verletzungspause bin ich bereit, wieder voll durchzustarten und froh, dass ich diese Möglichkeit in Leverkusen erhalte", sagte Edigin. red