Edgar Hoh ist Ehrenmitglied

Eine erfreuliche Mitteilung für die Mitglieder war bei der Hauptversammlung des Angelsportvereins, dass die Pachtverträge für den "Köhlersacker" und den Weidigsee verlängert wurden. Vorsitzender Thomas Leimeister bezifferte den Mitgliederstand mit 59. 2018 fanden verschiedene Fischbesatzmaßnahmen in den beiden Baggerseen und der Rodach statt.

Die Ehrungen

Geehrt wurden Frank Hahn und Thomas Leimeister für 20-jährige Vereinszugehörigkeit. Aufgrund seiner Verdienste um den Angelsportverein und für über 40-jährige Mitgliedschaft wurde Edgar Hoh zum Ehrenmitglied ernannt. Ihm ist es unter anderem zu verdanken, dass seinerzeit ein erster Pachtvertrag für den Baggersee "Köhlersacker" abgeschlossen werden konnte.

Gemäß der Mitgliederzahl werden künftig maximal 60 Jahreskarten für die beiden Baggerseen ausgegeben. Weitere 20 Jahreskarten werden für Partnervereine vorgehalten. Die Befischung des Weidigsees wird ab dem Jahr 2020 erfolgen. Tageskarten für den See sind ausschließlich den Mitgliedern vorbehalten.

Der Jahresbeitrag wird 2019 auf 130 Euro erhöht, plus 20 Euro Arbeitseinsatz. Im Jahr 2020 wird der Jahresbeitrag durch die dann zugelassene Befischung des Weidigsees auf 160 Euro angepasst, ebenfalls plus 20 Euro Arbeitseinsatz. Der Jahresbeitrag für passive Mitglieder wurde auf 20 Euro festgelegt. Ab dem Jahr 2020 werden 80 Euro Aufnahmegebühr erhoben.

Als anstehende Maßnahme erfolgt der Besatz mit 50 Kilogramm Lachsforellen im "Köhlersacker". Die Mitglieder, die noch keine Jahreskarte gelöst haben, sollten dies bis spätestens Ende Februar erledigt haben.

Als nächste Termine nannte der Vorsitzende die Nistkastensäuberung am Sonntag, 10. März, und die Ufersäuberung der Rodach am Samstag, 6. April. Das Räucherfest findet am Sonntag, 2. Juni, statt.

Als Projekte für 2019 nannte Vorsitzender Leimeister die Gestaltung der Uferbereiche am Weidigsee sowie Fischunterstände und Laichplätze. Es werde eine enge Zusammenarbeit mit dem neuen Kormoranbeauftragten Martin Goller angestrebt. Hier sollen alle möglichen Maßnahmen ausgeschöpft werden. Ebenso müsse die Entwicklung "in Sachen Fischotter" im Auge behalten werden. Weiter im Visier habe man ein Vereinsheim.

Zweiter Vorsitzender Wolfgang Fugmann gab die Auswertung der Fanglisten bekannt. Bei den Karpfen waren die Zahlen rückläufig, bei den Zandern hingegen gab es eine Steigerung. Sorgen bereite die Schleie. che