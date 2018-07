Edgar Hirt im Bundesausschuss

red



Mit einer starken Abordnung von 14 Delegierten nahmen die Hammelburger Europäer an der Landesversammlung 2018 der Europa-Union Bayern in Augsburg teil. Insgesamt waren 71 Landesdelegierte dort vertreten, davon 23 aus Unterfranken.Bei den fälligen Wahlen zum Bundesausschuss und dem Bundeskongress verbuchte der stellvertretende Landesvorsitzende Edgar Hirt wieder ein Spitzenergebnis. Gudrun Kleinhenz wurde ebenso überzeugend in den Bundeskongress gewählt. Bayern stellt 30 Delegierte im Bundeskongress und im Bundesausschuss neun Mitglieder.MdEP Rainer Wieland, der Vorsitzende der Europa-Union Deutschland, besuchte die Landesversammlung am Freitagabend. Er warf einen Blick auf die momentanen Verhältnisse der EU vor allem auch zur bevorstehenden Europawahl 2019, und erläuterte seine Meinung zur momentanen Asylsituation und was der Brexit von England für Europa bedeuten würde. Der Landesvorsitzende der Europa-Union Bayern, der Europaabgeordnete Markus Ferber , plädierte mit Blick auf die Entscheidung in England für eine stärkere gemeinsame Politik auch in der Flüchtlingsfrage in der EU. Die Europäer müssten zusammenhalten, dürften nicht zum Spielball fremder Kräfte werden oder untereinander uneins sein. Markus Ferber berichtete auch darüber, dass das Interesse an Europa in der Bevölkerung wieder ansteige, was auch bei den Mitgliederzahlen in der Europa-Union zu erkennen sei.In einem Bürgerforum "Europa voranbringen" mit MdEP Rainer Wieland ( CDU ), MdL Christine Kamm (Bündnis 90/Die Grünen) und Benjamin Adam ( SPD ), Kandidat für die Europawahl 2019, wurde die aktuelle politische Situation von Europa angesprochen und engagiert diskutiert.