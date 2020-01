"Edelweißer" laden ein

Der Gesangverein Edelweiß Peesten von 1885 veranstaltet am Sonntag, 12. Januar, um 16 Uhr sein traditionelles Neujahrskonzert in der Marienkirche Peesten. Neben dem seit vielen Jahren fest zum Programm gehörenden Posaunenchor Azendorf/Peesten und den "Edelweißern" selbst hat der Veranstalter in diesem Jahr den Männerchor Döllnitz-Proß zu Gast. Gespannt darf der Zuhörer auch auf die "Alphornbläser" aus Veitlahm sein, welche zum ersten Mal in der Marienkirche zu sehen und zu hören sind. Nach einem abwechslungsreichen Programm laden die "Edelweißer" ins Dorfhaus ein, wo für Speis und Trank bestens gesorgt sein wird. red