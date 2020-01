Eddi Arnold stellt seine Bücher vor

Am kommenden Donnerstag, 16. Januar, findet um 14 Uhr ein Seniorennachmittag im Pfarrheim in Oberleichtersbach statt. Hierbei ist der Autor Eddi Arnold anwesend und stellt seine Bücher "Rhön-Vulkanya ... am Abgrund oder die schlimmsten Wochen meines Lebens" und "Der Rhöntrompeter erzählt" vor, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. sek