Eckpfeiler des BRK im Landkreis

"Weiterhin ist die Bereitschaft Michelau ein großer Eckpfeiler des Kreisverbandes Lichtenfels", lobte Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak diejenigen Mitglieder, die sich zur Jahresabschlussfeier des BRK Michelau im Mehrgenerationenhaus versammelt hatten. Diese Aussage wurde vom stellvertretenden Bereitschaftsleiter Jürgen Eckstein mit eindrucksvollen Zahlen bestätigt. Auch das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die für viele Dienstjahre geehrt wurden, unterstreicht die gute Arbeit, die in der Michelauer Bereitschaft geleistet wird.

"Unglaublich was in den letzten Jahrzehnten organisiert und geschaffen wurde", mit diesen Worten schloss sich auch Bürgermeister Helmut Fischer der Lobeshymne von Thomas Petrak an. Er dankte im Namen der Gemeinde für alles, was die Bereitschaft leistet.

Den Gedanken der Nächstenliebe stellte Dekanin Stefanie Ott-Frühwald in den Vordergrund. "Das Rote Kreuz und die Kirche verbindet vieles", betonte sie.

In seinem Jahresrückblick zählte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Jürgen Eckstein die unterschiedlichsten Einsätze auf. Allein im Rettungsdienst und in der Einsatzleitung wurden rund 2100 Stunden ehrenamtlich geleistet.

Hinzu kamen 2400 ehrenamtliche Stunden bei Veranstaltungen, die die Bereitschaft sanitätsdienstlich absicherte. Dazu gehörten Sportveranstaltungen wie der Obermain Marathon, Mountain-Bike-Rennen in Trieb, Beachsoccer in Isling oder die ADAC Rallye Weismain. Ferner war das BRK beim Faschingsumzug in Kleukheim, "Rock im Wald" in Neuensee, dem 60-jährigen Betriebsbestehen der Firma Hofmann und dem Richtfest des Unternehmens Concept Laser Lichtenfels vor Ort. BRK-intern erinnerte Jürgen Eckstein an das Dreilandkreistreffen, das diesmal in Weidhausen zum 24. Mal stattfand.

Viermal wurde einen Blutspende in Michelau durchgeführt. 16 Ausbildungen wurden abgehalten, wobei Jürgen Eckstein das Engagement von Bodo Spitzenpfeil und Alexander Backert lobend hervorhob.

Zu den Meilensteinen des Jahres 2018 gehörte der Spatenstich für die neue Fahrzeughalle des Michelauer Einsatzzentrums. Diese soll noch im Frühjahr dieses Jahres fertiggestellt werden und ihre Nutzung soll die Einsatzfähigkeit der einzelnen Gruppen des BRK, zu denen auch die Wasserwacht gehört, spürbar erhöhen.

Was wäre ein solcher Jahresrückblick ohne die Ehrungen verdienter Mitglieder? Ein stilles Gedenken galt Norbert Schneider, der im Dezember 2018 im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Eine beeindruckende Zahl an Dienstjahren konnten viele Bereitschaftler vorweisen. Absoluter Rekordhalter war dabei Hubert Fuß, der 1968 zum Roten Kreuz kam und inzwischen 50 Dienstjahre vollendet hat. 45 Jahre sind es bei Helene Fuß und Ingrid Fischer, und Thomas Biesenecker wurde für 35 Jahre ausgezeichnet. Sigrun Schweigert (30 Jahre), Petra Sünkel (20), Beate Seubold und Andrea Sünkel (beide 15 Jahre) vervollständigten den Ehrungsreigen. kag