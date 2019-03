streitberg.inFranken.de Nach mehrjähriger Vakanz sind die beiden Vorstandsposten im Fränkische-Schweiz-Verein wieder besetzt.

Eckert und Adelhardt übernehmen Vorsitz

Aufbruchstimmung herrscht in der Ortsgruppe des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) in Streitberg: Nach mehrjähriger Vakanz sind die beiden Vorstandsposten wieder besetzt. In der Mitgliederversammlung im...