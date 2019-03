Eck will bei Hallenbad helfen

Über die Herausforderungen im ländlichen Raum sprach der Staatssekretär im bayerischen Innenministerium, Gerhard Eck (CSU), am Donnerstagabend bei der Jungen Union Haßberge. Im mit rund 30 Zuhörern vollen "Stadtmauerstüble" der Brauereigaststätte Göller in Zeil bedankte sich Eck auch bei den Inhabern, denn es sei heute keine Selbstverständlichkeit mehr, eine politische Veranstaltung in einer Gastwirtschaft abhalten zu dürfen.

"Es gibt keinen schöneren Landstrich als Franken", zelebrierte Eck eine Lobeshymne auf seine Heimat. Er lebe gerne im Donnersdorfer Ortsteil Pusselsheim und könne sich einen Wegzug von dort überhaupt nicht denken. In jeder Hinsicht könne man in den ländlichen Regionen, die immerhin 90 Prozent Bayerns ausmachen, mit den Ballungszentren sehr gut mithalten. Als einziges Bundesland habe Bayern auch die Gleichheit der Lebenschancen in der Verfassung stehen. Bayern sei weltoffen und spitze und immer für Innovationen offen.

Eine besondere Beziehung hat der Berufspolitiker zum Zeiler Hallenbad, das geschlossen werden soll. Als seine Kinder noch klein waren, sei seine Frau immer nach Zeil zum Kinderschwimmkurs gefahren, weil der Kurs auch im Kreis Schweinfurt einen ausgezeichneten Ruf habe.

Ein persönliches Anliegen sei es ihm deshalb, den momentanen Prozess der Lösungsfindung über ein neues Hallenbad zu begleiten. Mit Zeils Bürgermeister Thomas Stadelmann arbeite er hervorragend zusammen, der sich ebenfalls für die Sache sehr starkmache. Momentan wurde laut Eck gerade ein Gutachten in Auftrag gegeben, mit dem der beste Standort im Maintal gefunden werden soll, denn alle Allianz-Bürgermeister stehen hinter diesem Projekt.

In diesem Zusammenhang machte Julian Müller von der Jungen Union darauf aufmerksam, dass Eile geboten sei: "Wir stehen unter Zeitdruck. Auch die Wasserwacht braucht dringend Gewissheit, wie es mit den Schwimmkursen und der Ausbildung weitergehen soll." Als Vorsitzender des Schwimmclubs Haßberge kündigte Müller an, dass sich der Verein mit einer sechsstelligen Summe an einem Hallenbad-Neubau beteilige. cl