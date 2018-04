Eck spricht in Dankenfeld

Die Ortsverbände der CSU in der Gemeinde Oberaurach laden die gesamte Bevölkerung zur Veranstaltung "Auf eine Brotzeit mit Staatssekretär Eck" für den Sonntag, 15. April, um 17 Uhr nach Dankenfeld ins Gasthaus Böllner ein. Neben Gerhard Eck, der als Staatssekretär im Innenministerium in München tätig ist, stehen der Landtagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende Steffen Vogel und Bürgermeister Thomas Sechser den Gästen Rede und Antwort.

Ein großer Themenschwerpunkt sollen die Straßenbauprojekte in der Gemeinde und im Steigerwald sein, wie etwa der Ausbau der Staatsstraße zwischen Dankenfeld und Schindelsee sowie die Radweg-erschließung zwischen Dan-kenfeld und Neuhausen. Selbstverständlich werde auch die allgemeine politische Lage diskutiert werden, ehe man gemeinsam Brotzeit machen will, kündigte Steffen Vogel an.

Der Straßenausbau zwischen Dankenfeld und Schindelsee ist auch Thema im Gemeinderat Oberaurach in der kommenden Woche. Am Donnerstag, 19. April, findet um 18.30 Uhr im Rathaus in Tretzendorf die öffentliche Tagung des Gemeinderates statt. Auf der Tagesordnung stehen neben verschiedenen Bauanträgen und Bauvoranfragen Informationen zum Ausbau der Staatsstraße zwischen dem Oberauracher Gemeindeteil und dem kleinen Rauhenebracher Gemeindeteil. Ein weiterer Punkt ist die Aufnahme von Bewerbern in die Schöffenliste (Gericht). ks