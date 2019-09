Echter Hörgenuss

Was für ein Klang! Gemeinsam huldigen die mitwirkenden beiden Chöre sowie die St.-Georgs-Bläser der Gottesmutter mit dem gemeinsam angestimmten Marienlied "O himmlische Frau Königin". Es ist der ergreifende Abschluss eines wunderschönen Konzerts voller beeindruckender Hörerlebnisse. Der "Sing-mit-Liederkranz" Gundelsdorf, der "Liederkranz" Haig und die St.-Georgs-Bläser Friesen - sie alle haben ihr zahlreiches Publikum mit einem ebenso kurzweiligen wie abwechslungsreichen Musikgenuss voller Überraschungen beschenkt. Abwechslung, Begegnung und Freude an der Musik, so könnte man das Orgel-, Bläser- und Chorkonzert anlässlich des neunten deutschen Orgeltags in Steinberg zusammenfassen. Die jeweiligen Leiter hatten eine facettenreiche Mischung anspruchsvoller Stücke zusammengestellt, die eindrucksvoll das breit gefächerte Repertoire ihrer Klangkörper unterstrichen. Im stimmungsvollen Ambiente der historischen Schlosskirche bereiteten diese ihren begeisterten Gästen eine musikalische Stunde zum Innehalten.

"Butterfly" kam glänzend an

Herzerwärmend waren die Beiträge des "Sing-mit-Liederkranzes" Gundelsdorf und Umgebung, bei dem Herbert Clerico den Taktstock schwingt. In schönem Gleichklang stimmten die Sänger die musikalischen Glaubensbekenntnisse "Die Welt ist voller Wunder" sowie "Komm, Herr, segne uns" sowie den Abendgruß "Es ist früh spät geworden" an. Sehr schwungvoll gestaltete der Chor die deutsche Version des in den 1970er Jahren um die Welt gegangenen Gassenhauers "Butterfly". Das Stück kam dann auch glänzend bei den Besuchern an.

Voller Stimmgewalt ließ der "Liederkranz" Haig die Kirchenlieder "Maria, unsere Zuflucht" und "Singt Halleluja" erklingen. Das ging unter die Haut. Die Leitung wie auch den Orgelpart hatte Thomas Detsch inne, der auch solistisch beeindruckend in Erscheinung trat. Herrlich, wie er "Herr, deine Liebe" sowie "Meine Zeit steht in deinen Händen" auf der Dorforgel durch das Kirchenschiff schweben ließ.

Eine große Bereicherung stellte das Spiel der St.-Georgbläser dar, die ihren Instrumenten bei der isländischen Nationalhymne "Lofsöngur" (Lobgesang), den Bach-Chorälen "Verleih uns Frieden gnädiglich" und "Nun sich der Tag geendet hat", dem Tanz "Passacaglia" sowie dem Spiritual "Go down, Moses" wahrhaft majestätische Klänge entlockten.

Richtig eng wurde es in der kleinen Kirche, als die Sänger gemeinsam vor dem Altarbereich - passend zum an diesem Tag gefeierten Kirchenfest "Maria Geburt" - das Loblied "O himmlische Frau Königin" anstimmten.

Die erfreulich vielen Gäste waren eingangs vom Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins Steinberg, Wolfgang Förtsch, begrüßt worden. Sein Dank galt insbesondere dem Vorstandsmitglied Herbert Clerico, auf dessen Initiative hin das Konzert erneut zustande kam. Wie Clerico ausführte, soll der Deutsche Orgeltag überall in der Bundesrepublik diesem herrlichen Musikinstrument wieder zu mehr Ansehen, Aufmerksamkeit und Wertschätzung in der Öffentlichkeit verhelfen.