Echter Härtetest für zwei Ehen

"Die Silberhochzeit oder Lieber einen Mann als gar keinen Ärger!" heißt das neue Stück der Theatergruppe des Schwabthaler SV. Mit dem Schwank in drei Akten setzen die Mitglieder ihre Tradition fort und führen das Theaterstück im Sportheim des SSV in End auf. Die "Schwodler Theatertage 2019" finden am 15., 16., 17. sowie am 22. und 23. März statt. Der Vorhang hebt sich jeweils um 19 Uhr.

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 25. Februar, beim Dorfladen "Metzgerbräu Reichert" in Uetzing. Für das leibliche Wohl während der Aufführungen wird jeweils gesorgt. Die Theatergruppe des Schwabthaler SV verspricht vergnügliche Minuten mit dem Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch.

Ein Verdacht wird zur Gewissheit

Zum Inhalt: Mitten im Sommer steht noch immer der Christbaum im Wohnzimmer von Franz Schmidt. Mit seinem Freund Sepp Geiger hat er um 30 Liter Bier gewettet, dass er den Weihnachtsbaum am längsten stehen lässt.

Und mitten in den Streitereien um den Baum und das seit 25 Jahren nicht mehr tapezierte Wohnzimmer keimt bei Franz und seiner Frau Betty der Verdacht, man könne in einer Woche Silberhochzeit haben. Doch in welchem Jahr war der "Kriegsbeginn"? Die "Sterbeurkunde" ist nicht zu finden, das "Fangeisen" geht nicht vom Finger, und auch Sepp, der den "Fehler seines Lebens" im gleichen Jahr wie Franz begangen hat, kann sich lediglich daran erinnern, dass es im besagten Jahr auf dem Feuerwehrfest Schaschlik gab.

Doch der Verdacht wird zur Gewissheit: Die Silberhochzeit steht vor der Tür!

Die beiden Ehefrauen Betty Schmidt und Helga Geiger wollen die Ehejubiläen groß feiern, die Männer weniger. Als Erbtante Edith ihren Besuch ankündigt und ihr eine gehobene Gesellschaft vorgespielt werden soll, kommt es zu einigen Verwicklungen.

Als Schauspieler wirken bei "Die Silberhochzeit oder Lieber einen Mann als gar keinen Ärger!" Thomas Dinkel (Franz Schmidt), Nina Andert (seine Frau Betty), Jonas Dinkel (deren Sohn Stefan), Christian Schauer (Sepp Geiger), Monika Dinkel (seine Ehefrau Helga), Bernd Schramm (Max Müller), Christine Hellmuth (Susi Pfeiffer) und Petra Engert (Erbtante Edith) mit.