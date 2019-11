"Ecclesia" kommt nach Pettstadt

"Ecclesia", Frau Kirche, unternimmt 2000 Jahre nach ihrer Geburt eine Rundreise durch das Erzbistum Bamberg. Auf humorvoll-kritische Art kommt sie weg von formalen, organisatorischen Fragen zurück zur Quelle Evangelium. Heike Bauer-Banzhaf verkörpert sie temperamentvoll und mit umwerfendem Charme. Heute um 19 Uhr kommt "Ecclesia" nach Pettstadt in den Bürgersaal im Rathaus. Karten gibt es in der Gärtnerei Reichert in Pettstadt und im Pfarrbüro Frensdorf. Restkarten werden an der Abendkasse angeboten. red