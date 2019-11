Bad Kissingen vor 11 Stunden

EC-Karte und Bargeld in Krankenhaus gestohlen

Im St.-Elisabeth-Krankenhaus kam es am Montag zwischen 13.45 und 21 Uhr zu einem Diebstahl. Aus einem Geldbeutel in einer Tasche wurden während einer Behandlung eine EC-Karte und Bargeld in Höhe von 3...