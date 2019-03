EC-Karte aufgefunden

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kissingen führte am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes bei einem Schüler eine Kontrolle durch. Bei dieser wurde in seinem Geldbeutel die EC-Karte einer anderen Person aufgefunden. Er gab an, diese in einem Zigarettenautomaten gefunden und dann eingesteckt zu haben. Aus diesem Grund werden Ermittlungen wegen Unterschlagung geführt. Richtig wäre es gewesen, die EC-Karte bei dem Bankinstitut oder der Polizei abzugeben, schreibt die Polizei. pol