Ebser Erfolg, Pettstadt patzt

Die Bezirksliga-Basketballer des TSV Ebermannstadt haben das Schlusslicht bezwungen. Größer als der Jubel über den Auswärtspflichtsieg war aber die Freude über die gleichzeitige Heimniederlage des SV Pettstadt gegen Rattelsdorf II. Hätte der Tabellenzweite seine Aufgabe gelöst, hätte er sich am kommenden Wochenende gegen Ebs eine Pleite mit zehn Punkten Abstand leisten können, um trotzdem direkt aufzusteigen. Stattdessen steigt am Samstag im Landkreis Bamberg um 18 Uhr ein echtes Finale zwischen zwei punktgleichen Teams - der Gewinner geht in die Bezirksoberliga.

Im Training unter der Woche hatte TSV-Trainer Otto Hauser gewarnt: "Wir dürfen nicht zu weit nach vorne schauen, Weidenberg muss erst besiegt werden und das wird nicht leicht." Die erste Hürde gab es bereits vor dem Sprungball: Einige Ausfälle sorgten dafür, dass nur acht Gästespieler an Bord waren. SV Weidenberg - TSV Ebermannstadt 63:77

Florian Glöckner, David Schneider, Thomas Kurth, Moritz Schnell und Kapitän Stefan Blos begannen die Partie sehr abgeklärt und erzielten die ersten sieben Punkte des Spiels. Die Weidenberger schafften es mit einer Ganzfeldpresse immer wieder, Unruhe zu stiften. Nach fünf Minuten führten die Gäste zwar mit 15:8, ließen jedoch bereits viele Chancen durch Unaufmerksamkeiten liegen.

Drei Punkte Abstand zur Pause

Im zweiten Viertel holten die Hausherren zunächst weiter auf, ehe die Weiß-Blauen durch ihre Distanzschützen Luca Gries und David Schneider eine Zehn-Punkte-Führung zum 24:34 herstellten. Doch erneut sorgten leichte Fehler und die nicht mit der gewohnten Intensität gespielte Defense dafür, dass sich Weidenberg Punkt für Punkt herankämpfte und zum 38:38 ausglich. Glöckner sorgte per Dreier mit der Halbzeitsirene zumindest für eine Drei-Punkte-Führung (38:41).

Führung für Weidenberg

Kurth und Blos starteten prompt mit zwei aufeinanderfolgenden Körben, doch die Weidenberger warfen noch einmal alles in die Waagschale und spielten durch einen 9:0-Lauf ihre erste, aber auch einzige Führung zum 47:45 heraus. In dieser Phase war es der Treffsicherheit von Schneider zu verdanken, dass sich die Weiß-Blauen die Führung zur Viertelpause zurückholten (49:56). Weitere Dreier von Glöckner und Schneider zu Beginn des letzten Viertels sorgten für eine Elf-Punkte-Führung der Gäste. Aber auch dieser Abstand brach den Willen der Hausherren nicht, die bis zur 37. Minute erneut auf 63:67 verkürzten. In der Schlussphase setzten die Ebser auf ihre Center, nachdem die Schützen für ein wenig mehr Platz unter dem Korb sorgten. Sowohl Florian Amon als auch Thomas Kurth und Sebastian Metzner bauten so mit einigen sehenswerten Bewegungen die Führung bis zum Endstand auf 77:63 aus. "Das verbuchen wir heute als Arbeitssieg. Jetzt arbeiten wir noch eine Woche hart im Training und zeigen uns am nächsten Wochenende in Topform", sagte Kapitän Stefan Blos. Am Samstag um 18 Uhr kommt es zum Knaller in Pettstadt, bei dem der Sieger als Tabellenzweiter in die Bezirksoberliga aufsteigt. oh TSV: Schneider (22), Schnell, Gries (7), Blos (10), Glöckner (11), Kurth (13), Metzner (5), Amon (9)