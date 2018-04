EBS-Fahrerin mit obszöner Geste

Die Polizei Ebermannstadt hat eine 29-jährige Frau ermittelt, die am späten Mittwochnachmittag in der Raiffeisenstraße in Weilersbach ein Ehepaar offenbar grundlos beleidigt hatte. Dabei entgleiste die Frau verbal gegen den Ehemann. Im Anschluss stieg sie in einen blauen Audi mit EBS-Zulassung ein und fuhr an der im Auto wartenden Ehefrau mit einer obszönen Geste vorbei. Das Paar erstattete bei der Polizei Anzeige, die daraufhin Ermittlungen wegen Beleidigung in zwei Fällen einleitete.