Ebracher Musiksommer

Am Sonntag, 6. Mai, präsentiert Gerd Schaller mit dem Radiosymphonieorchester Prag in einem der beliebten Gastkonzerte des Ebracher Musiksommers symphonische Höhepunkte aus Klassik und Romantik. Das Konzert findet unter dem Motto "Große Gefühle - Bruckners 12. Symphonie" statt und beginnt um 17 Uhr im Max-Littmann-Saal im Regentenbau. Zuhörer können sich auf eine spannende Erstaufführung des von Gerd Schaller für großes Orchester gesetzten Streichquintetts von Anton Bruckner freuen. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, sowie unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.Foto: Agentur Sonata/ Prag