Ebracher Bürgerverein gibt 5000 Euro für Spielplätze

Eines der Ziele des Bürgervereins ist es, die Jugendarbeit und den Heimatgedanken zu fördern. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, spendeten die Mitglieder die im vergangenen Jahr erwirtschaftete Summe von 5000 Euro zur Ertüchtigung der Spielplätze in der Gemeinde Ebrach.

Bei verschiedenen Veranstaltungen des Bürgervereins hatten die Mitglieder durch ihren ehrenamtlichen Einsatz diese stolze Summe erwirtschaftet. Vorsitzender Hartmut Dittmann bedankte sich in der Hauptversammlung herzlich bei allen Helfern für ihr Engagement und übergab das Geld an Bürgermeister Max-Dieter Schneider.

Das Gemeindeoberhaupt lobte die hervorragende Arbeit des Vereins und all seiner Helfer. red