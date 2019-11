Ebrach vor 11 Stunden

ebrach.inFranken.de FFW-Mitglieder wurden jetzt für 25 bzw. 40 Jahre aktive Dienstzeit ausgezeichnet.

Ebrach dankt seinen Feuerwehrlern

In einer Zeit, in welcher der persönliche Vorteil des Einzelnen oft mehr zählt als das Allgemeinwohl, ist es ganz wichtig, dass der Staat das ehrenamtliche Engagement von Bürgern besonders würdigt. Be...