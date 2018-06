Ebinger Sportverein freut sich am Wochenende auf das 16. Seefest

red



Mittlerweile zu einem festen Bestandteil im Vereinsleben der SpVgg Ebing, aber auch für die vielen Besucher aus nah und fern, ist das Ebinger Seefest geworden, das heuer am Freitag und Samstag, 22. und 23. Juni, stattfindet.Los geht es wieder mit dem beliebten Seelauf am Freitag um 17.45 Uhr. Anmeldungen sind unter www.ebinger-seelauf.de oder selbst noch am Veranstaltungstag bis 16.30 Uhr möglich. Traditionell spielt gleichzeitig die Ebinger Blaskapelle vor der Seebühne. Ein richtiger "Kracher" konnte mit der Band "Lost Eden", die ab 21 Uhr spielt, verpflichtet werden.Am Samstag ab 15 Uhr können die Gäste ihren Kaffee und Kuchen direkt am See genießen, bevor um 16 Uhr der Startschuss zum weithin bekannten "Abicher Sautrogrennen" fällt. Mit neuen Sautrögen kämpfen die Teams um den Titel der besten Sautrogrennfahrer, wobei der Spaß immer im Vordergrund steht. Die Holztröge werden vom Sportverein gestellt und müssen nach dem Startsignal vom Ufer aus um eine im See befindliche Boje ausschließlich mit den Händen umfahren und danach wieder zurück ans Ufer gebracht werden. Für die Teilnahme erhält jede Mannschaft einen Preis, der Sieger eine Prämie von 100 Euro und einen Wanderpokal. Für die originellste Verkleidung gibt es ebenfalls noch einen attraktiven Preis. Für mutige und kurzentschlossene " Seeleute " sind noch ein paar wenige Startplätze frei.Das musikalische Abendprogramm startet am Samstag ab 17.30 Uhr mit der "Lätterbocher Blosmusik", die bis 20 Uhr zur Unterhaltung spielt. Für Abwechslung bei den kleinen Gästen sorgt Schminkfee Lu, die mit ihrem Ballonagen- und Schminkprogramm begeistert. Natürlich wurde auch an die fußballbegeisterten Gäste gedacht, und es ist geplant, das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden zu übertragen. Zur gleichen Zeit beginnt Band "Heaven" mit ihrem musikalischen Programm. Der Eintritt ist an beiden Tagen bzw. Abenden ist frei.